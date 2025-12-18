Gautam Thakkar Memorial Junior State Badminton Championships: Seeded players have it easy

Mumbai: Top seed Vivaan Waingankar and third seed Abhimanyu Sheta scored straight game wins over Preyansh Juneja and Rushabh Rokade, respectively, in the boys Singles second round of the Yonex Sunrise Gautam Thakkar Memorial Junior State Badminton Championships at the Bombay Gymkhana, here, on Thursday.
While Waingankar beat Juneja15-3, 15-3, Shete got the better of Rushabh Rokade 15-1, 15-8.
In boys U-13 action, top seed Shlok Goyal beat Adarsh Gore 15-2, 15-2, while third seed Yuvraj Singh got the better of Vinamra Chougule 15-11, 15-4.
Brief Score:
BS U11Round 32:
Vivaan Waingankar (1) bt Preyansh Juneja15-3,15-3; Abhimanyu Shete (3) bt Rushabh Rokade 15-1, 15-8; Samarth Sagar (6) bt Aditya Nayak 15-3, 15-8; Amey Madhekar bt Yuvaan Shetty (7) 15-13, 9-15, 15-12; Avnish Nevarekar bt Ritvik Malviya 15-10, 15-9
BS U13 Round 64:
Shlok Goyal (1) bt Adarsh Gore 15-2,15-2; Yuvraj Singh (3) bt Vinamra Chougule 15-11, 15-4; Ajinkya Desai (6) bt Fazal Shaikh 15-12, 15-10; Mcdonald Colaco (9) bt Adhvik Warudkar 15-6, 15-5; Darsh Kedia bt Dhanush Shah 15-13, 7-15,15-7; Sanjeet Dachepalli bt Advay Agarwal 7-15, 16-14, 15-9; Yuvaan Shetty bt Harsh Beniwal 15-10, 15-9